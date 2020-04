Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Portemonnaie aus der Hand gerissen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (4. April) gegen 19 Uhr hat ein Jugendlicher aus einer Gruppe heraus einen 14-Jährigen am Lindemannshof nach einem Euro gefragt. Als dieser seine Geldbörse hervor holte, riss sie ihm der Unbekannte aus der Hand. Er nahm Scheine aus dem Fach und schmiss das Portemonnaie auf den Boden. Anschließend ging die gesamte Gruppe in unbekannte Richtung weg. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Verdächtige beschreiben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

