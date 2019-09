Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Nachmeldung: Erntefahrzeug verliert größere Mengen Mais auf der B105

Ribnitz-Damgarten/B105 (ots)

Nach der gestrigen Meldung der Polizeiinspektion Stralsund über ein Erntefahrzeug, welches am Mittwochabend auf der B105 zwischen Ribnitz-Damgarten und der Ortschaft Tempel größere Mengen Mais verloren hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4385699), meldete sich am Nachmittag des 26.09.2019 der verantwortliche Landwirtschaftsbetrieb bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten.

Bei dem Betrieb handelt es sich um ein Unternehmen aus der Region Fischland/Darß/Zingst. Aufmerksam auf den Aufruf der Polizei wurde die Firma über einen Beitrag in den sozialen Medien. So konnte jetzt aufgeklärt werden, dass der Anhänger der Zugmaschine, auf dem der Mais geladen war, einen Defekt an der Hydraulik der Anhängerklappe hatte. Diese verschloss sich nicht mehr selbstständig, so dass der Anhänger permanent das Getreide verlor. Im Bereich der Einmündung zur Richtenberger Straße musste das Gespann halten, wodurch es zu einem größeren Verlust der Ladung an dieser Stelle kam. Mitarbeiter der Firma seien selbst noch am Abend im Einsatz gewesen, um stellenweise verschmutzte Bereiche zu reinigen, nachdem der 52-jährige Fahrer den technischen Defekt und die verlorene Ladung feststellt hatte.

Die Polizeiinspektion Stralsund bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Bevölkerung und den Medien, die die Pressemitteilung aufgenommen und verbreitet haben.

