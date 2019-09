Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Kostenlose Fahrradcodierung am Wochenende in Zingst

Zingst (ots)

Am 28.09.2019 bieten die Präventionsberaterinnen der Polizeiinspektion Stralsund kostenlose Fahrradcodierungen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl an.

Im Rahmen des Zingster Heimatfestes können Besucher, Urlauber und Einheimische in der Zeit von 11:00 Uhr bis zirka 15:00 Uhr zum Heimatmuseum in die Strandstraße kommen und ihre Räder kostenlos codieren lassen. Interessierte bringen bitte ihren Bundespersonalausweis und für bspw. E-Bikes den Schlüssel für den Akku mit. Dieser muss möglicherweise kurzzeitig ausgebaut werden. Räder von Minderjährigen werden nur in Begleitung eines/r Erziehungsberechtigten codiert.

