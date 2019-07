Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:20 Uhr, geriet ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel in der Auffahrt zum Bossendorfer Damm, aufgrund einer Fahrbahnverschmutzung, ins Rutschen. Er sprang zwar noch von seinem Motorrad ab, verletzte sich aber trotzdem leicht. Das Fahrzeug rutschte in die Leitplanke. An dem Motorrad entstand 2.000 Euro Sachschaden.

