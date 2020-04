Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Unfallauto mit vermeintlichen Blutspuren entdeckt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines möglichen Unfalls. Am Donnerstagnachmittag (2. April, gegen 14:25 Uhr) hat eine Frau an der Duisburger Straße in Höhe Sofienstraße ein geparktes Auto entdeckt, das offensichtlich kürzlich in einen Unfall verwickelt war. An dem schwarzen BMW mit Recklinghäuser Kennzeichen (RE - EE) klebte etwas, dass aussah wie Blut. Die Flecken waren unter anderem an der Beifahrertür, aber auch im Innenraum an der Handbremse. Das Auto hatte unter anderem frische Kratzer an der vorderen rechten Felge und das hintere rechte Rad war ausgetauscht. Der Halter verstrickte sich in Widersprüche: Erst soll sein Cousin in der Nacht zu Mittwoch (1./2. April) mit dem Wagen gefahren sein, dann doch er selbst. Einen Unfall habe es nicht gegeben und das Blut käme durch Nasenbluten an das Auto. Die Polizei ist skeptisch und fragt: Wer hat den Wagen in der Nacht zu Mittwoch gesehen oder kann Angaben zu einem möglichen Unfall machen? Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell