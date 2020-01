Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170120-0043: ALARMANLAGE AUSGELÖST - ES BLIEB BEIM EINBRUCHSVERSUCH

Nümbrecht (ots)

In das Büro in einem Hotel in Nümbrecht-Bierenbachtal haben Kriminelle in der Nacht zu Donnerstag (16. Januar) versucht einzubrechen. Nachts um 1:25 Uhr schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in eine Fensterscheibe an dem Hotel in der Straße "Schlenke" und verschafften sich so Zugang ins Hotel. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter daraufhin von ihrem Vorhaben abließen und nicht weiter in das Gebäude eindrangen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

