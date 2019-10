Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt aus

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr gegen 20.50 Uhr zum Gedulderweg gerufen. Hier wurde ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienst betreut und diesem dann übergeben. Einsatzende war gegen 21.25 Uhr. Am Donnerstag beseitigte die Feuerwehr Sprockhövel abgebrochene Äste die in der Albringhauser Straße auf eine Telefonleitung gefallen und dort hängen geblieben waren. Dieser Einsatz dauerte von 17.35 Uhr bis 18.25 Uhr.

