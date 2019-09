FW-EN: Verkehrsunfall und Feuermeldung

Feuerwehr Sprockhövel

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Bochumer Straße / Bergstraße alarmiert. Ein Unfallfahrzeug kam dabei in einem Vorgarten zum Stehen. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher. Während des Einsatzes war die Bochumer Straße voll gesperrt.

Am späten Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17:50 Uhr zu einem gemeldeten Brand auf einem Balkon in der Wilhelm-Kraft-Straße alarmiert. Die ersten Kräfte konnten schnell Entwarnung geben, da es sich beim Feuerschein um einen Grill handelte. Der Feuerwehreinsatz konnte daraufhin abgebrochen werden.

