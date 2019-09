POL-MR: Einbruch in Schuhgeschäft - Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft;Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeidi-rektion Marburg-Biedenkopf;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbruch in Schuhgeschäft - Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft (Bezug: Pressemeldung der Polizei vom 13. September "Täter kommen über das Dach - Markenschuhe gestohlen- Kriminalpolizei sucht Zeugen")

Kirchhain

Nach einem Zeugenaufruf in den heimischen Medien am 13. September führte ein Hinweis aus der Bevölkerung die Polizei noch an demselben Nachmittag auf die Spur von zwei 36 und 41 Jahre alten Männern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Marburg Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen und eine Gartenlaube im Ostkreis. In der Gar-tenlaube stellten die Beamten einen Teil der gestohlenen Markenschuhe sicher. Zudem nahmen die Ermittler die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der Ältere der beiden wurde am Samstag, 14. September, der zuständigen Richterin des Amtsgerichtes Marburg vorgeführt. Diese erließ gegen den polizeibekannten Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der zweite Beschuldigte wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang klären die Beamten auch mögliche Tatzusammenhänge mit weiteren zurückliegenden Einbrüchen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Timo Ide (Staatsanwalt und Pressesprecher) Jürgen Schlick (Pressesprecher der Polizei)

