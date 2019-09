POL-MR: Busfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und mutmaßlichen Täter;Kind am Zebrastreifen leicht verletzt;Kradfahrer kommt mit leichten Blessuren davon;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Busfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und mutmaßlichen Täter

Marburg: Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, 12. September in der Sudetenstraße. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem mutmaßlichen Täter mit dunkler Hautfarbe. Der betroffene Busfahrer machte um 20.30 Uhr an der Haltestelle in Höhe Eisenacher Weg Pause. Der Verdächtige sprach ihn auf der Straße zunächst vergeblich auf eine Zigarette an. Das 30 Jahre alte Opfer ging danach wieder in Richtung Bus und der Unbekannte näherte sich von hinten. Er holte im Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand aus und zeitgleich spürte der Fahrer einen Schmerz am Oberarm. Dieser Schmerz erwies sich kurze Zeit später als oberflächliche Schürfwunde. Der mutmaßliche Täter flüchtete sofort. Er hat eine dunkle Hautfarbe, ist etwa 175 cm groß und schlank. Er trug ein dunkelblaues Sweatshirt mit aufgezogener Kapuze, eine schwarze Jacke sowie schwarze Hose. Unter der Kapuze waren längere, dunkle, lockige Haare erkennbar, die an den Seiten extrem kurzgeschnitten sind. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall am Abend beobachtet? Wer kann Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kind am Zebrastreifen leicht verletzt

Bad Endbach-Hartenrod: Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt ein 6-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstagabend, 12. September, in der Hauptstraße. Ein 36 Jahre alter Mann fuhr um 20 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Siegbach. An einem Zebrastreifen sah er den Jungen zu spät, als dieser mit seinem Fahrrad die Straßenseite wechseln wollte. Obwohl der Autofahrer sofort bremste, touchierte er den 6-Jährigen noch leicht. Das Kind erlitt bei dem folgenden Sturz glücklicherweise keine schwerwiegenden Blessuren. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik. Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht.

Kradfahrer kommt mit leichten Blessuren davon

Kirchhain/Niederklein - B 62: Am Donnerstagnachmittag, 12. September, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 62 von Kirchhain nach Niederklein. Zwischen den Ortschaften verlor er gegen 16.20 Uhr die Kontrolle über seine Honda und kam nach rechts von der Straße ab. Bei dem Sturz zog sich der Biker eine leichte Schulterverletzung zu. Der Schaden beträgt 300 Euro.

