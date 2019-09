Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Familienzusammenführung durch Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.15 Uhr in die Heidestraße gerufen. In dem Zimmer einer Wohnung hatte sich ein Kind eingeschlossen. Da der Schlüssel von innen steckte und ein Zugang zu dem Zimmer nicht mehr möglich war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte die Zimmertür gewaltfrei öffnen und das Kind gesund und munter der überglücklichen Mutter übergeben. Gegen 16.55 Uhr war der Einsatz dann beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell