Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde in einem Gebäude an der Straße Hoppe ein Gasgeruch wahrgenommen. Deshalb rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.30 Uhr dorthin aus. Im gesamten Gebäude wurden Messungen vorgenommen, die jedoch keine bedenklichen Werte ergaben. Auch eine durch das zuständige Versorgungsunternehmen durchgeführte Messung ergab keine erhöhte Gaskonzentration. Die Heizungsanlage wurde außer Betrieb genommen. Dem Betreiber des Gebäudes wurde aufgegeben, die Heizungsanlage durch einen Fachmann prüfen zu lassen. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 16.45 Uhr. Ausgerückt waren 3 Fahrzeuge sowie 14 Einsatzkräfte. Am Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 8.00 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Querspange gerufen. In der Nähe zu einem Waldstück und einem Schuppen brannte ein Müllhaufen. Der wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Gegen 9.10 war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 8 Fahrzeuge sowie 36 Kräfte. Eine dreiviertel Stunde später wurde die Feuerwehr erneut alarmiert und zu einem Betrieb in die Gewerbestraße gerufen. Dort ist ein Mitarbeiter der Firma bei Arbeiten zwischen Materialien und einer Radladerschaufel eingeklemmt worden. Der Mitarbeiter konnte jedoch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wieder befreit werden. Da der Verunfallte über Schmerzen klagte, wurde er bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und diesem dann zur Behandlung übergeben. Einsatzende war gegen 10.40 Uhr. Im Einsatz waren 14 Kräfte sowie 4 Fahrzeuge.

