FW-EN: Löschzuges Haßlinghausen gewinnt neues Mitglied durch Öffentlichkeitsarbeit

Unter dem Motto anschauen - anfassen- mitmachen hatte sich der Löschzug Haßlinghausen im Juli in das Wohngebiet im Bereich Steinklippe begeben und dort das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug vorgestellt. Auf diese Weise wollte man mit den Anwohnern ins Gespräch kommen. Aufgrund des seinerzeitigen großen Interesses hat der Löschzug Haßlinghausen diese Aktion am vergangenen Donnerstag wiederholt. Diesmal ging es in die Tulpenstraße. Nachdem bereits eine Woche vorher die Anwohner der Oststraße, des Landringhauser Weges und des Blumenviertels per Handzettel eingeladen worden waren, war auch hier das Interesse der Anwohner an der Feuerwehr wieder sehr groß. Die Feuerwehr stellte ihre Arbeit mit einer kleinen Showübung dar. Das neue Fahrzeug konnte ebenfalls wieder besichtigt und die Geräte ausprobiert werden. Bei einem Würstchen und einem Getränk konnten die Mitglieder der Feuerwehr mit allen Fragen gelöchert werden. Besonders erfreulich für die Feuerwehr war jedoch das Interesse eines Anwohners. Dieser hatte sich daraufhin bereits am vergangenen Samstag die Jahresabschlussübung des Löschzuges Haßlinghausen und der Löschgruppen Hiddinghausen und Schmiedestraße angesehen und sich entschlossen, der Feuerwehr beizutreten. Der Löschzug Haßlinghausen freut sich sehr über das neue Mitglied. Aufgrund der Resonanz aus der Bevölkerung wird der Löschzug auch im nächsten Jahr wieder in die Wohngebiete gehen, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

