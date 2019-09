Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Freitag rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und 4 Kräften zur Haßlinghauser Straße aus. Dort wurde auslaufendes Öl aus einem Fahrzeug mit Bindemittel aufgenommen. Um 20.15 Uhr war der Einsatz beendet. Am Samstag verunfallte kurz nach 8.00 Uhr ein Fahrzeug auf der Autobahn und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Einsatzkräfte klemmten zur Sicherheit die Batterie des Fahrzeuges ab. Ausgerückt waren 4 Fahrzeuge und 21 Kräfte. Einsatzende war 9.30 Uhr. Am Sonntag unterstützte die Feuerwehr Sprockhövel von 15.25 bis 16.00 Uhr den Rettungsdienst bei der Versorgung eines Patienten. Am Montag zeerkleinerten die Einsatzkräfte gegen 5.05 Uhr einen Baum mit der Kettensäge, der auf die Gevelsberger Straße gekippt war. Hier war der Einsatz gegen 5.40 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell