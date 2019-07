Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zwei Verkehrsunfälle verursacht, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Delmenhorst (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Bremen hat am Freitag, 12.07.2019, gegen 17:45 Uhr, in Brake zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und einen Fußgänger gefährdet. Der Bremer befuhr mit seinem 3er BMW die Lange Straße in Richtung Harrier Straße, als er aufgrund einer Unterzuckerung einen geparkten PKW touchierte und beschädigte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort und setzte die Fahrt in starken Schlangenlinien fort. Dabei gefährdete er einen Fußgänger, der sich auf dem Gehweg befand. Die Fahrt endete schließlich, nachdem der Fahrzeugführer auf einen weiteren am Fahrbahnrand geparkten PKW auffuhr. Beide ( hier ) betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel wurden eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V,. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell