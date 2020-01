Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150120-0041: FUßGÄNGERIN ANGEFAHREN

Gummersbach (ots)

Eine Fußgängerin ist am Dienstmorgen (14. Januar) am Kreisverkehr Vosselstraße in Niederseßmar von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein 65-jähriger Gummersbacher fuhr um 8:20 Uhr mit seinem grauen Volvo auf der Wilhelm-Breckow-Allee in Richtung Niederseßmar. Er durchfuhr den Kreisverkehr an der Vosselstraße und erfasste dort die 54-jährige Fußgängerin, die an einer Querungshilfe die Vosselstraße überquerte.

Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Gummersbacherin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

