Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150120-0040: VOM HANDY ABGELENKT - IN DEN GEGENVERKEHR GERATEN

Waldbröl (ots)

Vom Handy abgelenkt war am Dienstagmorgen (14. Januar) eine 19-jährige Pkw-Fahrerin. In der Folge kam es zu einem Unfall mit drei Beteiligten.

Um kurz vor 7 Uhr morgens fuhr die 19-jährige Frau aus Windeck mit ihren Twingo die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Hermesdorf. Nach eigenen Angaben war sie kurzfristig von ihrem Handy abgelenkt, woraufhin sie in Höhe einer Tankstelle von ihrer Fahrspur abkam und mit dem entgegenkommenden Passat eines 53-jährigen Wiehlers kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Twingo zurück auf die Fahrspur in Fahrtrichtung Hermesdorf. Der 28-jährige Fahrer eines nachfolgenden Toyota Auris versuchte noch rechtzeitig abzubremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 19-jährige Fahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Twingo als auch der Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell