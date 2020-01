Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130120-0038: KINDERGÄRTEN, SCHULEN UND VEREINSHEIME IM VISIER VON EINBRECHERN

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Wochenende hatten Einbrecher insbesondere Kindergärten, Schulen und Vereinsheime im Oberbergischen im Visier.

Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montagmorgen (13. Januar) gelangten Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Kindergarten im Margeritenweg in Nümbrecht. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

In der Straße "Auf dem Höchsten" in Nümbrecht hatten Einbrecher eine Grundschule im Visier. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 16 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr hebelten die Täter vom Schulhof kommend eine Tür auf und gelangten so ins Schulgebäude. Erst mal im Objekt hebelten sie auch die Tür zum Sekretariat auf und suchten dort in den Schränken nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Nicht weit entfernt, ebenfalls in der Straße "Im Höchten", drangen Unbekannte in einen Kindergärten ein. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 17:15 Uhr am Samstag und Montagmorgen 7 Uhr. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in die Kindertagesstätte und suchten dort im Büro nach Wertgegenständen.

In Gummersbach-Vollmerhausen entwendeten Diebe Geldkassetten aus einer Schule in der Kirchhellstraße. Im der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Schulgebäude.

Mit einem Pflasterstein schlugen Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 12 Uhr und Montagmorgen 9 Uhr eine Scheibe eines Vereinsheims in der Straße "Am Mühlenweg" in Reichshof-Odenspiel ein. Zudem versuchten die Täter eine Stahltür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen schafften es die Kriminellen nicht, ins Vereinsheim einzusteigen.

Im Kreisnorden drangen Einbrecher in der Blumenstraße in Hückeswagen-Wiehagen in einen Kindergarten ein. Im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr am Freitag und 6:45 Uhr am Montagmorgen hebelten sie ein Fenster und im Objekt die Tür zum Büro auf. Mehrere Aktenschränke öffneten sie gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990.

