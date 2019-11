BPOL-HRO: "Mit Sicherheit - Gute Musik" - Bundespolizeiorchester Berlin begeistert Zuhörer

Bundespolizeiinspektion Rostock

Mehr als 350 Besucher folgten der Einladung der drei Bundespolizeiinspektionen am Standort Rostock zum Konzert "Mit Sicherheit - Gute Musik" am vergangenen Freitag in der Halle 207.

Pünktlich um 19:00 Uhr stimmte das Bundespolizeiorchester Berlin, unter der Leitung von Gerd Herklotz, die Gäste auf einen vielfältigen musikalischen Abend ein.

Mit einem bunten Programm von Klassik über Musical- und Filmmusik begeisterte das Orchester seine Zuhörer.

Dem lang anhaltenden Applaus folgend, kam das Orchester an einer mehr als 15-minütigen Zugabe nicht vorbei. Ebenso ließen es sich die Zuhörer nicht nehmen, für den Aufbau des Postseglers "Hiorten" zu spenden. Noch am Konzertabend konnte dem Förderverein Tradition Ostseeschiffahrt e.V. ein Spendenbetrag in Höhe von 1283,- Euro überreicht werden.

Die Inspektionsleiter PD Uwe Reis und POR Ralf Scheiner waren sich nach dem Konzert einig, dass es nach einer fast 4-jährigen Pause nunmehr an der Zeit ist, dieses Konzert wieder zur Tradition werden zu lassen.

Die Bundespolizei freut sich schon jetzt, im nächsten Jahr wieder in Rostock in der Halle 207 die Bürger und Bürgerinnen zu einem Konzert begrüßen zu dürfen.

Der Eintritt wird wieder frei sein.

