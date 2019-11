Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - Betrunkener begeht Verkehrsunfallflucht

Weisenheim am Berg (ots)

Am Freitag, 15.11.2019, um 19:41 Uhr, verursachte ein zunächst unbekannter Pkw-Führer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Weinlokals in Weisenheim am Berg. Zeugen konnten beobachten, wie ein silberfarbener Kleinwagen sich mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte. Am durch den Unfall beschädigten, geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt ca. 8.000,- Euro. Einige Zeit später wurde auf der BAB A 65 ein Fahrzeug gemeldet, das mit 2 platten Reifen die Autobahn befuhr. Dieses Fahrzeug konnte schließlich in Haßloch kontrolliert werden. Aufgrund der Beschreibung durch die Zeugen und der Beschädigungen am kontrollierten Fahrzeug ergab sich der dringende Verdacht, dass es sich um das flüchtige Fahrzeug aus Weisenheim am Berg handelte. Überdies war der Fahrer erheblich alkoholisiert, so dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und eine Blutprobe entnommen werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Frank Berkenbusch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell