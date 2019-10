Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Nachmeldung zur Presse 30./31.10.2019

PI Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel-Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad: Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Bad Fallingbostel, am Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs Kirchplatz / Vogteistraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw VW und einem Kind mit Fahrrad, das diesen von der Kirche kommend in Richtung Rathaus queren wollte. Sowohl Pkw als auch Fahrradfahrer hielten zunächst an, setzten dann ihre Fahrt fort und kollidierten auf dem Fußgängerüberweg. Hierdurch stürzte das Kind, blieb jedoch unverletzt. Im Anschluss entfernte sich der Pkw unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Pkw handele es sich um einen VW mit Stufenheck. Das Fahrzeug sei von einem älteren Mann geführt worden. Auf dem Beifahrersitz habe eine ältere Frau mit einem Hund auf dem Schoß gesessen.

Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Fallingbostel zu melden. Tel. 05162/972-0

Rückfragen bitte an:



Lingies, POK'in

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell