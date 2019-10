Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diebstahl während eines Kochkurses; Hambostel: Werkstatt aufgebrochen; Bispingen: Fernseher aus Schule gestohlen; Hützel: Autoaufbrecher ohne Beute

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.10.2019 Nr. 1

26.10 / Diebstahl während eines Kochkurses

Soltau: Während in der Volkshochschule an der Poststraße am Samstag ein Kochkurs gegeben wurde, entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Aufenthaltsraum ein Mobiltelefon im Wert von rund 700 Euro.

28.10 / Werkstatt aufgebrochen

Hambostel: Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Werkstatt in Hambostel ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

28.10 / Fernseher aus Schule gestohlen

Bispingen: Aus der Pausenhalle der Schule an der Töpinger Straße entwendeten Unbekannte am Wochenende einen großen Smart-TV-Bildschirm im Wert von rund 5.000 Euro.

28.10 / Autoaufbrecher ohne Beute

Hützel: Durch Zerstören der Scheibe an der Beifahrertür gelang Unbekannten das Einsteigen in einen Pkw der Marke Mitsubishi, der an der K 5 im Bereich Hützel, kurz vor der B 209 abgestellt war. Die Täter öffneten das unverschlossene Handschuhfach und durchwühlten es. Entwendet wurde nichts. Die Tat ereignete sich am Montag, zwischen 13.00 und 13.30 Uhr.

28.10 / Schmierereien mit Farbe

Brochdorf: Am vergangenen Wochenende besprühten Unbekannte an der Rotenburger Straße das Ortsschild Brochdorf, ein Verkehrszeichen, dessen Träger und einen Laternenmast mit Farbe. Außerdem schmierten sie ein Hakenkreuz in türkisfarben sowie eine lilafarbene SS-Rune auf den Radweg. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500 in Verbindung zu setzen.

28.10 / Geradeaus in den Kreisel gefahren

Schneverdingen: Ein 83jähriger Autofahrer kam am Montagmorgen auf der Inseler Straße aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen, fuhr anschließend geradeaus über den im Bau befindlichen Kreisel und kam im unbefestigten Baustellenbereich zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Erst im Laufe des Vormittags informierte er die zuständigen Behörden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

