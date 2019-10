POL-HK: Munster: Munsteraner zusammengeschlagen; Bispingen: Einbrecher offensichtlich gestört; Bad Fallingbostel: In Fahrzeug eingebrochen

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.10.2019 Nr. 1

27.10 / Munsteraner zusammengeschlagen

Munster: Ein 41jähriger Mann wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Brunnens an der Wilhelm-Bockelmann-Straße zusammengeschlagen und schwer verletzt. Der Vater des Opfers, das im Krankenhaus liegt, erstattete am Sonntag Anzeige bei der Polizei. Drei Personen sollen demnach auf das Opfer eingewirkt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

27.10 / Einbrecher offensichtlich gestört

Bispingen: Am vergangenen Wochenende wurden Unbekannte bei dem Versuch, in ein Haus an der Straße Ostende in Bispingen zu gelangen, vermutlich gestört. Sie entnahmen aus einem Schuppen eine Leiter, stellten sie an das Gebäude und entfernten ein Fliegenschutzgitter eines Fensters. Das Vorhaben wurde offensichtlich abgebrochen. Zu Beschädigungen am Fenster kam es nicht.

27.10 / In Fahrzeug eingebrochen

Bad Fallingbostel: Im Laufe der vergangenen sieben Tage zerstörten Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe eines Pkw der Marke VW, der an der Düshorner Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Arbeitstasche und eine Outdoor-Jacke. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

