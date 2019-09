Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Grundschule eingebrochen

53909 Zülpich-Wichterich (ots)

Mehrere Türen brachen Diebe bei einem Einbruch in eine Grundschule an der Jahnstraße auf. Die Diebe waren durch ein aufgehebeltes Toilettenfenster in die Schule gelangt. Hier brachen sie Türen auf. In diesen Räumen wurden alle Schränke und Schubladen durchsucht. Der entstandene Sach- und Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

