Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hecke und Gartenzaun standen in Flammen

53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (3.45 Uhr) meldete ein Zeuge einen Brand an der Bonner Straße. Hier stand eine zirka zwei Meter hohe Hecke mit Gartenzaun in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. 20 Meter wurden jedoch durch das Feuer zerstört. Auch hier ermittelt die Polizei hinsichtlich der Brandursache.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell