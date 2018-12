POL-PB: Wieder Dieseldiebstahl auf Autobahnrastplatz

Lichtenau (ots) - (mb) Auf dem Rastplatz Blankenrode an der A44 ist in der Nacht zu Samstag Diesel aus einem kroatischen Sattelzug entwendet worden.

Der Lastwagenfahrer war in Richtung Dortmund unterwegs und steuerte den Rastplatz am Freitag um 18.00 Uhr an. Er legte sich schlafen und wollte gegen 04.00 Uhr weiterfahren. Als er Sattelzug startete, stellte er fest, dass der Tank leer. Etwa 300 Liter hatten Diebe abgezapft während der Kroate in seinem Fahrerhaus geschlafen hatte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell