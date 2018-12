POL-PB: Wohnungseinbruch am Wochenende

Paderborn (ots) - (mb) Während der Abwesenheit der Bewohner eines Hauses an der Ostallee in Elsen ist am Wochenende in das Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Am Freitag gegen 09.00 Uhr verließen die Bewohner das Haus. Entdeckt wurde der Einbruch am Sonntag, gegen 18.00 Uhr. In diesem Zeitraum zerstörten die Täter Fensterelemente am Hauseingang und drangen ein. Sie suchen im gesamten Haus nach Wertsachen. Gestohlen wurden Münzen und Oberbekleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

