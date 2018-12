POL-PB: 2 Verletzte und hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Hövelhof (ots) - Hövelhof, Bielefelder Straße 135 Freitag, 07.12.2018, 17:36 Uhr

Am Freitag, 07.12.2018, um 17:36 Uhr, beabsichtigte ein 43jähriger mit seinen Post-Lkw in Hövelhof von der Bielefelder Straße nach links in eine Hauszufahrt abzubiegen. Auf Grund eines in der Zufahrt abgestellten Fahrzeugs musste er seinen Abbiegevorgang abbrechen und kam quer auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Ein in Richtung Hövelhof fahrender 39jähriger BMW-Fahrer bemerkte das Hindernis zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinen Pkw in die rechte Seite des Lkw. Beide Fahrzeugführer wurde dabei verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Paderborn verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

