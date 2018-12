POL-PB: Einbruch Lebensmittelmarkt

Salzkotten (ots) - (mb) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Einbrecher in einen Supermarkt an der Upsprunger Straße eingedrungen.

Am Samstagmorgen entdeckten Mitarbeiter Einbruchspuren. Die Täter waren in das Geschäft eingestiegen und hatten Spirituosen und Zigaretten gestohlen. In den letzten Wochen war es bereits zu zwei ähnlichen Taten gekommen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

