POL-BOR: Ahaus - Nach Überholen Auffahrunfall im Gegenverkehr

Ahaus (ots) - Das riskante Überholmanöver eines unbekannten Autofahrers zog am Montag in Ahaus-Graes einige Folgen nach sich - allerdings nicht für den Verursacher: Der war gegen 07.50 Uhr auf dem Ahaus-Enscheder Damm (L560) in Richtung Enschede unterwegs. Trotz Gegenverkehr überholte der Unbekannte einen Reisebus. Eine entgegenkommende 40-jährige Ahauserin musste deshalb stark abbremsen und wich nach rechts aus. Das interpretierte ein nachfolgender 18-jähriger Autofahrer aus Gronau als Abbiegevorgang - als er links an der Ahauserin vorbeiziehen wollte, bemerkte er jedoch das entgegenkommende Fahrzeug, lenkte zurück nach rechts und fuhr leicht auf den Wagen der 40-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

