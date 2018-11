POL-BOR: Raesfeld - Alkohol im Straßenverkehr

Raesfeld (ots) - Mit etwa 1,9 Promille Blutalkohol geriet am Montagmorgen eine 60-jährige Autofahrerin (Raesfeld) in eine Verkehrskontrolle. Eine Polizeistreife hielt sie gegen 09.25 Uhr auf der Weseler Straße an. Da im Atem der Frau deutlich Alkohol zu riechen war, führten die Beamten einen Test mit besagtem Ergebnis durch.

Die Raesfelderin musste mit zur Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führschein musste die Frau abgeben. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

