POL-BOR: Gescher - Lkw prallt auf Rückstau-Ende: Verletzte und hoher Sachschaden

Gescher (ots) - Zwei Schwer- und mehrere Leichtverletzte, dazu ein Sachschaden von circa 58.600 Euro an insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen: So lautet die Bilanz eines folgenreichen Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 07.35 Uhr auf der Bundesstraße B 525 in Gescher ereignet hat. Ein 28-jähriger Gronauer befuhr diese mit einem Sattelzug in Richtung Coesfeld. Verkehrsbedingt hatte sich ein Rückstau gebildet, den der Gronauer zu spät bemerkte. Er prallte mit seinem Lkw auf den Wagen eines 20-jährigen Vredeners, der dabei schwere Verletzungen erlitt. Durch die Wucht der Kollision schob sich sein Pkw auf weitere Fahrzeuge. Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus Gescher wurde dabei schwer verletzt, ein 56-jähriger Ramsdorfer erlitt in seinem Wagen leichte Verletzungen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Gescher blieb unverletzt, allerdings erlitten drei Insassinnen seines Fahrzeugs im Alter von elf und 15 Jahren, alle aus Gescher, leichte Verletzungen. Der Wagen des 56-Jährigen hatte durch das Unfallgeschehen Feuer gefangen. Er brannte vollständig aus. Zahlreiche Rettungskräfte waren zur Bewältigung des Geschehens im Einsatz. Die Bundesstraße war in dem betroffenen Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr "Alte Kaiserei" und Abzweig L608 für mehrere Stunden während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell