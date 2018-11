POL-BOR: Gronau - Unfallflucht mit Motorroller

Gronau (ots) - Am Samstag, gegen 16.20 Uhr, dürfte sich ein Autofahrer (74, Heek) ziemlich erschrocken haben: Nach eigenen Angaben war er gerade dabei, mit seinem Auto auf der Gronauer Straße in Epe in Höhe des "Lidl" einzuparken, als ihm ein Motorroller ins Heck fuhr.

Der Fahrer - ein etwa 15 Jahre alter Jugendlicher - stürzte, rappelte sich wieder auf und fuhr in Richtung der Firma "Hammer" davon, ohne Kontakt zum Fahrer aufzunehmen. Der Motorroller soll rot gewesen sein. Nach Angaben eines weiteren Zeugen soll auf dem Motorroller auch eine etwa 15-Jährige Sozia gesessen haben.

Am Auto entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

