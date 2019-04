Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kradfahrerin leichtverletzt

Möhnesee (ots)

Eine leicht verletzte Kradfahrerin und zirka 2.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntag, gegen 13.10 Uhr. Die 29-jährige Kradfahrerin aus Dortmund befuhr zuvor den Haarweg (B516) aus Richtung Echtrop kommend in Richtung der L856. Ein vor ihr fahrender Motorradfahrer bog nach rechts auf die L856 in Richtung Möhnesee ab. Die 29-Jährige wollte ihn hierbei folgen. Beim Abbiegevorgang touchierte sie ihn leicht und kam zu Fall. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen leichtverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

