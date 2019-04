Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Mit dem Roller in den Graben gefahren

Geseke (ots)

Eine 35-jährige Lippstädterin befuhr am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, mit ihrem Kfz-Roller den Verlarer Weg in Richtung Geseke. An der Straßeneinmündung Verlarer Weg / Bönninghauser Straße wollte sie nach links in Richtung Geseke abbiegen. Aufgrund mangelnder Fahrpraxis bekam sie beim Abbiegen den Gasgriff nicht unter Kontrolle und fuhr in den Graben. Durch den Unfall wurde sie leichtverletzt ins katholische Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. (reh)

