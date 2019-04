Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Schwerverletzter Kradfahrer

Rüthen (ots)

Am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Rüthener mit seinem Auto die Straße In der Günne in Richtung Theodor-Ernst-Straße. Beim Überqueren der vorfahrtberechtigten Theodor-Ernst-Straße in Richtung Obere Steinpforte, übersah er den von rechts kommenden 51-jährigen Kradfahrer aus Arnsberg. Der Kradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er wurde mit dem Rettungswagen in das nahegelegene Warsteiner Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren Beobachtung stationär verblieb. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 11.000 Euro. (reh)

