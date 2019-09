Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Grün oder Rot - das ist die Frage

Da beide Beteiligten eines Zusammenstoßes behaupten bei Grün in eine Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Mehr als 18000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ulmer Straße/Reutlinger Straße in Göppingen am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr. Der 50jährige Fahrer eines weißen Fiat Doblo überquerte dabei die Kreuzung von der Straße "Am Autohof" kommend in Richtung Reutlinger Straße. Zur gleichen Zeit überfuhr ein 60jähriger Mann mit seinem grauen Mercedes Benz AMG die Kreuzung von der Ulmer Straße kommend in Fahrtrichtung Göppingen. In der Mitte der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Eine Streife des Polizeireviers Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf. Den Unfallverursacher zu ermitteln gestaltet sich schwierig. An der Kreuzung regelt eine Ampel den Verkehr. Beide Fahrer behaupten, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sind. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt mängelfrei funktioniert hat. Aus diesem Grund ist die Polizei Göppingen auf Zeugen des Unfalls angewiesen. Diese werden gebeten, sich unter 07161/632360 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1814668)

