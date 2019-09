Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto und Fahrrad stoßen zusammen

Höxter (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam es am Freitag, 27. September, im Stadtgebiet von Höxter. Gegen 7.30 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin auf der Lütmarser Straße stadteinwärts unterwegs, als sie mit ihrem VW Golf nach links in die Straße "An der Steinmühle" einbiegen wollte. Gleichzeitig wollte ein 17-Jähriger Fahrradfahrer ebenfalls nach links in die Straße einbiegen und befand sich neben dem Auto, als es zum Zusammenstoß kam und der 17-Jährige stürzte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Am Fahrrad und am Auto entstanden Sachschäden in Höhe von rund 1.000 Euro. /nig

