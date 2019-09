Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Autoscheibe eingeschlagen

37671 Höxter (ots)

Auf einem Parkplatz zwischen Brüderstraße und Minoritenstraße ist am Mittwoch, 25.09.2019, die Scheibe der hinteren linken Tür eines schwarzen VW Tiguan eingeschlagen worden. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:20 Uhr auf dem Parkplatz. Da es bislang keine Hinweise auf Tatverdächtige gibt, bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, um Hinweise von Zeugen./he

