Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Arbeitsmaschinen aus Container entwendet

33014 Bad Driburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 24.09.2019, 16:15 Uhr, auf Mittwoch, 25.09.2019, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Baustellengelände in der Straße Zum Seegrund in Dringenberg sind verschiedene Geräte. Die entwendeten Gegenstände befanden sich zur Tatzeit in einem Materialcontainer im Baustellenbereich. Es wurde ein Notstromaggregat, eine Bohrmaschine der Marke BTI, ein Handbohrgerät der Marke Bosch, eine Rüttelplatte der Marke Wacker und eine Motorflex der Marke Stihl entwendet. Der Schaden beträgt insgesamt rund 2000 Euro. Hinweis nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell