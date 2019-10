Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung vom 30./31.10.2019

Munster- Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 71 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW Seat wollte von Bispingen in Richtung Munster fahren. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden 43-jährigen Fahrer eines Passats, welcher in Richtung der Autobahn unterwegs war. Durch den Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt in angrenzende Krankenhäuser gebracht. Auf der B71 kam es aufgrund des Unfall zu starken Verkehrsbehinderungen, welche bis knapp 20 Uhr andauerten. Schneverdingen- Am Vormittag des Donnerstags gegen 11:25 Uhr ging den Schneverdinger Kollegen ein 44-jähriger Mann in Schneverdingen ins Netz. Dieser fuhr mit seinem Golf nicht nur ohne Führerschein, denn den hatte er bereits zuvor abgeben müssen, sondern auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Folge waren eine Blutentnahme sowie die Einleitung von Strafverfahren gegen den Mann. Walsrode- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wollten die Walsroder Kollegen auf der L 190 einen Pkw Opel Astra mit einem Ausfuhrkennzeichen überprüfen, der auf die A 27 auffahren wollte. Nachdem der Pkw-Führer zunächst nicht auf die Anhaltesignale reagierte und auffallend langsam fuhr, konnte er im weiteren Verlauf angehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung des Pkw und der zwei georgischen Insassen ergaben sich Verdachtsmomente, dass sich Diebesgut im Pkw befindet. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw konnten mehrere neuwertige Flaschen hochprozentigen Alkohols, Taschen, kosmetische Artikel und Geldbörsen aufgefunden werden. Da die Insassen keinerlei Eigentumsnachweise erbringen konnten, wurden die Gegenstände beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

