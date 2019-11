Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Widerrechtlicher Abfalltransport gestoppt

Autobahn A61 Höhe Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2019 führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt zwischen 08:00 und 14:00 Uhr Kontrollen des Güterverkehrs auf der BAB61 in Höhe Dannstadt-Schauernheim durch. Acht Fahrzeuge wurden einer Kontrolle unterzogen. Alle mussten beanstandet werden. Drei Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Berufskraftfahrer schien von den seinen Berufsalltag bestimmenden Sozialvorschriften im Straßenverkehr nicht viel zu halten, wiesen seine Fahrzeiten doch erhebliche Verstöße gegen diese auf. Nicht nur, dass Verstöße täglich nachgewiesen werden konnten, sie waren auch von besonderer Qualität. So zeigte sich, dass der Fahrer manchmal bis zu 15 Stunden täglich fuhr, ohne die vorgeschriebenen Pausen einzulegen. Die Summe der Bußgelder, die für diese Verstöße erhoben werden können, beläuft sich auf 6750 Euro. Nicht schlecht staunten die Beamten beim Öffnen der Portaltüren eines Sattelanhängers, zur Begutachtung der Ladung, als sie plötzlich vor dem Führerhaus eines Sattelschleppers standen - denn genau dieser war geladen. Auf dem Sattelzug, der von den Niederlanden in den Irak fahren sollte, befanden sich zwei mittels Schneidbrenner durchtrennte Sattelzugmaschinen, sowie vier katastrophal gesicherte LKW-Motoren samt ihren Getrieben. Rechtlich handelt es sich bei derart beschädigten Fahrzeugteilen um Abfall. Da dieser ohne Notifizierung außer Landes gebracht werden sollte, erwarten Fahrer, Frachtführer, Versender und Empfänger nun jeweils eine Strafanzeige. Insgesamt zählten die Beamten nach Abschluss der Kontrolle vier Strafanzeigen und acht Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Über eintausend Euro Sicherheitsleistung wurden einbehalten. Die weitere Bearbeitung der abfallrechtlichen Verstöße erfolgt durch die Kriminalpolizei.

