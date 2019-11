POL-PDNW: Demonstration am Samstag, 16.11.19 - Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Eine Demonstration wirkt sich am Samstagmorgen auf das Verkehrsgeschehen in Neustadt aus. Traktoren und andere Zugmaschinen werden sich, Fahrzeug an Fahrzeug gereiht, in langsamer Geschwindigkeit über folgende Strecke bewegen, um auf die Interessen der Demonstrierenden im Zusammenhang mit der Agrarpolitik der Bundesregierung aufmerksam zu machen: DRL Mußbach - Breitenweg - An der Eselshaut - Mußbacher Landstraße - Maximilianstraße - Strohmarkt - Rittergartenstraße - Bachgängel - Ludwigstraße - Talstraße - Landauer Straße - Bahnhofstraße - Landauer Straße - K9 - Mittelhambacher Straße - Weinstraße - Dammstraße - Eichstraße - Schlossstraße. Im Zeitraum der Durchführung ist aufgrund von gefahrener Geschwindigkeit und Länge des Konvois mit deutlichen Verkehrsbeeinträchtigung im Stadtbereich zu rechnen. Ein Queren der Strecke in diesem Zeitraum ist nicht möglich. Die Aktion kann zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr durchgeführt werden. Die Polizei Neustadt wird per Twitter über den konkreten Start und das Ende des Aufzugs informieren.

