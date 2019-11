Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrskontrollen in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch die Polizeiinspektion Neustadt wurden am 12.11.2019 mehrere Verkehrskontrollstationen eingerichtet und durchgeführt. Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Landwehrstraße, sowie auf der B39 bei Geinsheim, kam es zu insgesamt 61 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Außerdem verstieß ein Fahrzeughalter gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Bei weiteren Kontrollen an der Eichendorff-Grundschule, sowie in der Amalienstraße und am Hauptfriedhof wurden 13 Fahrzeuginsassen ohne Sicherheitsgurt, 6 Fahrzeugführer bei der Benutzung ihres Mobiltelefons und ein Verstoß gegen die Ladungssicherung bei einem LKW festgestellt.

