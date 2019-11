Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall auf Umgehungsstraße

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieb die 22-jährige Fahrerin eines VW Golf Cabrios, die die B271 (Umgehungsstraße) aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung Grünstadt befuhr. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-Mitte und Kirchheim-Nord verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß rechts gegen die Schutzplanke. Infolge des Anpralls wurde das Fahrzeug zweimal quer über die Fahrbahn geschleudert, bis es an der rechten Schutzplanke zum Stehen kam. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden, da eine Fahrspur blockiert war. Kurzzeitig musste die Unfallstelle für Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Am Golf entstand ein Schaden von ca. 5000 EUR.

