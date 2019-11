Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall - 2 Personen leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.11.19, gegen 18:05 Uhr, befuhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer, die Mannheimer Straße von der B 37 kommend i.R. Gutleutstraße. In Höhe des dortigen Fitness-Studios verringerte er seine Geschwindigkeit und bog rechts auf den Parkplatz ab. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 35-jährige Volvo - Fahrerin zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin und die Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Verletzten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6.000, - Euro.

