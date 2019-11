Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sonderaktion #gegenHeizerimHerbst - Geschwindigkeitskontrollen Tag 5

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am letzten Tag der Aktion am Freitag den 08.11.2019 wurden zwei Kontrollstellen eingerichtet. In der Gimmeldinger Straße (30 km/h) gab es zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr 13 Verwarnungen, der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 51 km/h unterwegs.

Um 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr wurde erneut die Landwehrstraße (30 km/h - Schulweg) während der Schulzeit überwacht. Hier gab es 14 Verwarnungen und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein bereits in der Probezeitverlängerung befindlicher junger Fahrer wurd mit 51 km/h gemessen und muss deshalb mit dem Entzug des Führerscheins rechnen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 65 km/h.

