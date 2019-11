Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Von der Unfallstelle geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 08.11.2019, 22:00 Uhr bis Samstag, den 09.11.2019, 12:45 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Finkenpfad V einen Schaden an einem geparkten VW Passat. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite im Bereich der vorderen Stoßstange, wodurch ein Lackschaden entstand. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, wodurch er sich gemäß § 142 StGB einer Verkehrsunfallflucht strafbar gemacht hat. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen.

Wenn Sie Zeuge des Verkehrsunfalls wurden oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell