Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit dem Kopf durch die Tür | Sachbeschädigung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine in der Art ihrer Durchführung doch ungewöhnliche Form einer Sachbeschädigung ereignete sich gestern Abend (08.11.2019), gegen 22.30 h in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße. Eine Zeuge meldete hiesiger Polizeiinspektion über Notruf, das er gerade beobachten würde, wie eine männliche Person mit ihrem Kopf eine Glasscheibe einschlagen würde. Die eingesetzte Polizeistreife konnte dort einen 19jährigen Neustadter mit einer leicht blutenden Kopfwunde antreffen. Dieser gab an, dass er seinen Haustürschlüssel vergessen hatte. Da er eigenen Angaben zu Folge nach Alkoholgenuss aggressiv werden würde, entschied er sich dazu die Glasfüllung der Hauseingangstür mit dem Kopf einzuschlagen, um in das Mehrfamilienhaus gelangen zu können. Ein Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Der Mann wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

