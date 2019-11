Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken ins Fahrzeug gesetzt und versucht loszufahren

Neustadt/Weinstraße

Ein 34-jähriger Mann versuchte am 08.11.2019 gegen 02:00 Uhr sichtlich angetrunken, sein Fahrzeug von einem Parkplatz in der Louis-Escande-Straße wegzufahren. Zeugen beobachteten, dass der Mann wankend zu seinem Fahrzeug lief, der Motor aufheulte und losfuhr. Allerdings fuhr er über die Parkplatzbegrenzung und blieb hängen. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann bereits am Steuer eingeschlafen. Erst nach mehrfacher Aufforderung und Unterstützung der Beamten konnte der Mann das Fahrzeug verlassen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,27 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten.

